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حقيقة رحيل نور الدين أمرابط عن النصر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

ترددت أنباء عن عزم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي، الرحيل عن صفوف العالمي بعد أن رفض طلب إدارة ناديه بخفض راتبه في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.


واوضحت التقارير أن أمرابط قام بتهديد إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق في حال تم إجباره على الخفض، بعد أن رفضت الإدارة في وقت سابق، تلبية مطالبه بزيادة وتحسين راتبه الشهري


ونفى أمرابط هذه الأنباء بعد أن قام بالرد على هذا الخبر الذي تم نشره على انستجرام، وكتب المغربي، "ما هذا الكذب!!".



جدير بالذكر أن المغربي نور الدين أمرابط كان قد غادر الأراضي السعودية متجها إلى هولندا، للبقاء بجانب عائلته خلال فترة التوقف الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.

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