كريم العمري يشارك في مبادرة "الفجر" لدعم الجيش الأبيض

شارك الفنان كريم العمري، في المبادرة التي أطلقها "الفجر" لدعم الجيش الأبيض الذي يحارب ويضحي بحياته من أجل الحفاظ على سلامة الشعب ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









ونشر كريم العمري البوستر الخاص بهذه المبادرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان كريم العمري في مسلسل "ختم النمر"، الذي كان يجسد به شخصية "الرائد خالد" وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في هذا المسلسل كلا من عفاف شعيب، تميم عبده، رشدي الشامي، وفاء سالم، ابرهيم فرح، أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، وأخرون.ويعرض الأن للفنان كريم العمري مسلسل "حكايات بنات ج4"، ويقوم بتجسيد شخصية "مروان" الذي في خلافات دائمة مع زوجته "نور"، والذي قام بطلاقها مرتين على التوالي، الأولى بسبب خلافتها مع والدته والثانية لمخالفتها لتعليماته وزيارة ثائر في منزله.وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من كريم العمري، هاجر أحمد، أحمد كرارة، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، رمزي لينر، خالد منصور، حازم ايهاب، محمد يسري، وأخرون، تأليف نهاا سماحة، أحمد شوقي، إخراج مصطفى أبو سيف، طارق زهران.