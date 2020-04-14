راكيتيتش يهاجم برشلونة





هاجم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الذي ينتهي عقده في صيف 2021 إدارة ناديه وطالبهم بالاحترام بشأن ما يخص مستقبله وأنه هو من سيحسم مصيره بيده وذلك في ظل الأنباء حول اهتمام العديد من الأندية بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على رأسها أتلتيكو مدريد.



وقال راكيتيتش في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لست كيسًا من البطاطس، أنا من سأقرر مستقبلي، أريد أن أكون في المكان الذي يتم فيه تقديري، إذا ظللت هنا فسأكون مسرورًا، وإذا لم يحدث، سأكون في المكان الذي أقرره".



وأضاف:"لا أجد أي تفسير حول قلة مشاركاتي مع البارسا منذ بداية الموسم، الجزء الأول من الموسم الحالي كان غريبًا ومثيرا للدهشة بالنسبة لي".



وتابع : "لمدة عامين ارتبط اسمي بالعديد من الفرق لكنني قلت دائمًا إن برشلونة فريق مثالي بالنسبة لي".



وأردف قائلا:"الجزء الأول من موسمي كان غريبًا وغير مريح ومثير للدهشة، يجب أن أتعلم من هذا لتحسين نفسي".



واستطرد قائلا : "آمل أن أتمكن من إنهاء ما تبقى من عقدي مع النادي لكن إذا لم يكن الأمر كذلك فسنجلس على الطاولة ونناقش الأمر".



وعن تحوله من لاعب يشارك باستمرار إلى لاعب احتياطي، علق راكيتيتش قائلا:"لم يكن أي من الأشخاص الذين تحدثت معهم قادرًا على إعطائي شرحًا لهذا، في بعض الأحيان تحدث أشياء لا تفهمها".



وواصل:"لكن ما آلمني كثيرًا هو أن الموسم الماضي كان أفضل مواسمي في برشلونة طوال الستة أعوام التي قضيتها هنا، أنا لا أفهم ذلك لكني أتقبل ما هو في مصلحة الفريق، النتائج لم تكن هي الأفضل وما يؤلمني هو عدم قدرتي على المساعدة".