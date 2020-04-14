الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي يجهز لتقديم عرض لحارسه مرمى الفريق محمد الشناوي من أجل تجديد عقده ورفع راتبه إلى 12 مليون جنيه لمدة خمسة مواسم جديدة ليصل قيمة العقد إلى 60 مليون جنيه.





وأفادت التقارير الصحفية بأن لجنة التخطيط في الأهلي تسعى لتمديد عقد محمد الشناوي وأنها أخطرت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي بسرعة إنهاء الأمر مع الشناوي.