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الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:19 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية أن الأهلي يجهز لتقديم عرض لحارسه مرمى الفريق محمد الشناوي من أجل تجديد عقده ورفع راتبه إلى 12 مليون جنيه لمدة خمسة مواسم جديدة ليصل قيمة العقد إلى 60 مليون جنيه.

وأفادت التقارير الصحفية بأن لجنة التخطيط في الأهلي تسعى لتمديد عقد محمد الشناوي وأنها أخطرت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي بسرعة إنهاء الأمر مع الشناوي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي متمسك ببقاء محمد الشناوي على الرغم من عروض الاحتراف المغرية التي تلقاها الحارس المميز وذلك من أجل حصد مزيد من الألقاب.

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