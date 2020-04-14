Advertisements

بيراميدز يحسم موقف نجمه المعار

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:08 ص
بيراميدز
بيراميدز
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن نادي بيراميدز حسم موقف نجمه المعار، من التواجد بصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.






ووفقاً لمصادر مقربة من النادي، فإن الفريق قرر منح الضوء الأخضر لنجمه البيروفي " كريستيان بينافينتي " للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.



وخاض بينافينتي الموسم الجاري 2019/2020 معاراً لنادي نانت الفرنسي، والذي خاض بصفوفه 12 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي، صنع خلالها هدفاً وحيداً، دون تسجيل أهداف.



وأشارت المصادر، أن إدارة بيراميدز ستعقد جلسة مع بينافينتي، وذلك لمناقشة العروض التي تلقاها اللاعب للرحيل خلال الموسم المقبل.



وأكدت المصادر، أن اللاعب يرغب في العودة للدوري البيروفي في المقام الأول، وذلك للعودة للمنتخب الأول لبلاده، لاسيما وأن راتب اللاعب الباهظ لن يمكنه من الإستمرار في بيراميدز.




يذكر أن بينافينتي انضم لبيراميدز في شهر يناير من عام 2019 قادماً من نادي شارلروا البلجيكي، في صفقة بلغت مبلغ 6.5 مليون يورو.



وعلى الرغم من القيمة المالية الكبيرة التي دفعت في بينافينتي، إلا أنه بقى دائماً خياراً بديلاً لمدربي بيراميدز، الأمر الذي أجبره على الخروج معاراً مطلع الموسم الجاري.

أخبار تهمك

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يحسم موقف نجمه المعار

منذ 41 دقيقة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف موقف الأهلي من النجوم المعارين

منذ 39 دقيقة

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كواليس إنتقال عبد الله السعيد للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:47 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

05:19 ص

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

11:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي