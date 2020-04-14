بيراميدز يحسم موقف نجمه المعار

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن نادي بيراميدز حسم موقف نجمه المعار، من التواجد بصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.













ووفقاً لمصادر مقربة من النادي، فإن الفريق قرر منح الضوء الأخضر لنجمه البيروفي " كريستيان بينافينتي " للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.







وخاض بينافينتي الموسم الجاري 2019/2020 معاراً لنادي نانت الفرنسي، والذي خاض بصفوفه 12 مباراة في بطولة الدوري الفرنسي، صنع خلالها هدفاً وحيداً، دون تسجيل أهداف.







وأشارت المصادر، أن إدارة بيراميدز ستعقد جلسة مع بينافينتي، وذلك لمناقشة العروض التي تلقاها اللاعب للرحيل خلال الموسم المقبل.







وأكدت المصادر، أن اللاعب يرغب في العودة للدوري البيروفي في المقام الأول، وذلك للعودة للمنتخب الأول لبلاده، لاسيما وأن راتب اللاعب الباهظ لن يمكنه من الإستمرار في بيراميدز.









يذكر أن بينافينتي انضم لبيراميدز في شهر يناير من عام 2019 قادماً من نادي شارلروا البلجيكي، في صفقة بلغت مبلغ 6.5 مليون يورو.