شوبير يكشف موقف الأهلي من النجوم المعارين











تحدث الإعلامي " أحمد شوبير " حول حقيقة مفاوضات النادي الأهلي حول بعض النجوم للإنضمام للفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة لعودة بعض المعارين للفريق الأول.







وكشف شوبير عبر برنامجه الإذاعي بإذاعة " أون سبورت إف أم " قائلاً: " استقر رينيه فايلر بشكل كبير على عودة الثنائي المعار، محمد عبد المنعم مدافع سموحة، وأكرم توفيق لاعب خط وسط الجونة ".









وتابع: " فايلر يتابع موقف باقي المعارين، مثل محمد شريف وصلاح محسن ووليد أزارو وأحمد ياسر ريان".







وأضاف شوبير: "النادي الأهلي يفكر بشكل جدي في ضم المدافع الدولي أحمد حجازي قلب دفاع ويست بروميتش ألبيون".









وحول موقف النجم الدولي رمضان صحبي، المعار من هيدرسفيلد تاون، أتم شوبير: "لم يتم حسم أمره حتى الآن، حيث يعد موقفه غامضاً بين الإستمرار أو الرحيل، حيث تبلغ نسبة استمراره أو رحيله 50%، فهو في إنتظار عرض أوروبي، والأهلي يسعى لتخفيض المقابل المادي لبيعه".