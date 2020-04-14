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شوبير يكشف موقف الأهلي من النجوم المعارين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:10 ص
شوبير
شوبير
عبد القادر عرابي





تحدث الإعلامي " أحمد شوبير " حول حقيقة مفاوضات النادي الأهلي حول بعض النجوم للإنضمام للفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة لعودة بعض المعارين للفريق الأول.



وكشف شوبير عبر برنامجه الإذاعي بإذاعة " أون سبورت إف أم " قائلاً: " استقر رينيه فايلر بشكل كبير على عودة الثنائي المعار، محمد عبد المنعم مدافع سموحة، وأكرم توفيق لاعب خط وسط الجونة ".




وتابع: " فايلر يتابع موقف باقي المعارين، مثل محمد شريف وصلاح محسن ووليد أزارو وأحمد ياسر ريان".



وأضاف شوبير: "النادي الأهلي يفكر بشكل جدي في ضم المدافع الدولي أحمد حجازي قلب دفاع ويست بروميتش ألبيون".




وحول موقف النجم الدولي رمضان صحبي، المعار من هيدرسفيلد تاون، أتم شوبير: "لم يتم حسم أمره حتى الآن، حيث يعد موقفه غامضاً بين الإستمرار أو الرحيل، حيث تبلغ نسبة استمراره أو رحيله 50%، فهو في إنتظار عرض أوروبي، والأهلي يسعى لتخفيض المقابل المادي لبيعه".




وأشارت تقارير صحفية، أن هيدرسفيلد حدد مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدماته صبحي بشكل نهائي.

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