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كارتيرون يحدد إحتياجاته للموسم القادم
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:12 ص
محمد جمال
حدد باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك المراكز الذى يحتاج التعاقد مع لاعبين بها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وحدد كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك 4 مراكز للتعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهم الظهير وخط الوسط المدافع وخط الوسط المهاجم ومهاجم صريح، للتعاقد مع لاعبين فى ذلك المراكز لتدعيم الفريق.
ويسعي الزمالك للتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق المتوج بلقبي السوبر المصري والإفريقي خلال شهر فبراير الماضي.
وكان كل من أحمد أيمن منصور وعمر جابر لاعبي بيراميدز ومحمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة ومحمود وادي لاعب المصري دخلوا حسابات الزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.