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توتنهام هوتسيبير يصدم مانشستر يونايتد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:14 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن صدمة لمانشستر يونايتد من نظيره توتنهام هوتسيبير بشأن نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وكان مانشستر يونايتد قد اشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية عن رغبته فى التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسيبير خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق، بجانب رغبة ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع نجم منتخب إنجلترا.


ويحتاج توتنهام لبيع مهاجمه خاصة إن الصفقة لن تقل عن 200 مليون جنيه إسترلينى وهو ما يتمناه رئيس السبيرز بسبب الإلتزامات على النادى الخاصة ببناء الملعب الجديد، وأيضا بعد الخسائر الإقتصادية التى سيتسبب بها فيروس كورونا.


وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" أن إدارة توتنهام لن تسمح برحيل قائد المنتخب الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد ، أو أي فريق آخر منافس في البريميرليج.

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