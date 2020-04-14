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بارتوميو يقود برشلونة لتجاوز أزمة بارسا جيت

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
أفادت تقارير صحفية بأن مجلس إدارة برشلونة الإسباني يعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وأكدت التقارير الصحفية أن اللقاء سيشهد ضم أعضاء جدد عقب استقالة ستة من أعضاء مجلس إدارة البلوجرانا منذ أيام وفي نهاية الاجتماع سيصدر برشلونة بيانا حوله.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه بإعادة هيكلة فريقه الإداري فإن بارتوميو يأمل في إنهاء أزمة جديدة تعصف بالمؤسسة والتي اندلعت بسبب القضية المعروفة إعلاميا بـ Barçagate والتي نشأت عقب الكشف عن تعاقد النادي مع خدمة خارجية لتحسين صورته على شبكات التواصل الإجتماعي.

وكشفت التقارير الصحفية أنه من المنتظر أن يصدر برشلونة بيانا موجزا ولكن ليس اليوم عن محتوى الاجتماع بشأن قضية Barçagate عقب الكشف عن تعاقد النادي الكتالوني مع شركة لتحسين صورة مجلس الإدارة ودفع مقابل هذه الخدمة مبالغ مالية خارج السوق.

وذكرت التقارير الصحفية أن المهمة تضمنت مهاجمة بعض اللاعبين الحاليين والسابقين في النادي من المعارضين لمجلس الإدارة الحالي.

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