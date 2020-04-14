براميدز يخطط لخطف نجم إنبي

ذكرت تقارير صحفية أن أسامة جلال نجم دفاع إنبي وصلته اتصالات مكثفة من مسئولي براميدز من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من أسامة جلال أن براميدز فتح باب المفاوضات مع ال نجم المدافع من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة براميدز تسعى للحصول على موافقة أسامة جلال قبل التقدم بعرض رسمي إلى إدارة إنبي من أجل التعرف على المطالب المالية للتخلي عن خدمات مدافع المنتخب الأولمبي.



وأكدت التقارير الصحفية أن أسامة جلال طلب تأجيل مفاوضات براميدز حتى نهاية الموسم الحالي خاصة أنه يترقب وصول عروض من الأهلي الذي أبدى اهتمامه من قبل بضم النجم المدافع.