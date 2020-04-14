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براميدز يخطط لخطف نجم إنبي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:18 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية أن أسامة جلال نجم دفاع إنبي وصلته اتصالات مكثفة من مسئولي براميدز من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت تقارير صحفية عن مصدر مقرب من أسامة جلال أن براميدز فتح باب المفاوضات مع النجم المدافع من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة براميدز تسعى للحصول على موافقة أسامة جلال قبل التقدم بعرض رسمي إلى إدارة إنبي من أجل التعرف على المطالب المالية للتخلي عن خدمات مدافع المنتخب الأولمبي.

وأكدت التقارير الصحفية أن أسامة جلال طلب تأجيل مفاوضات براميدز حتى نهاية الموسم الحالي خاصة أنه يترقب وصول عروض من الأهلي الذي أبدى اهتمامه من قبل بضم النجم المدافع.

وكشفت التقارير الصحفية أن أسامة جلال البالغ من العمر 22 عامًا شارك مع إنبي في الموسم الحالي في 12 مباراة وتمكن من صناعة هدف وحيد.

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