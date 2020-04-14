مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم أياكس





يتجه مانشستر سيتي لإبرام صفقة هجومية من نظيره أياكس أمستردام خلال الفترة الصيفية المقبلة.





وحسب ما أوضحت صحيفة "الجارديان" أن مانشستر سيتي يستهدف الحصول على خدمات سونتجي هانسين مهاجم أياكس.





وأشارت إلى أن صفقة هانسين صاحب الـ 17 عامًا، والذي حصد جائزة هدافًا لكأس العالم للناشئين التي أقيمت في البرازيل العام الماضي، ستكلف خزينة مانشستر سيتي 6 ملايين جنيه إسترليني.





هانسين خاض لقائين مع أياكس أمستردام، إذ كانت مباراته الأولى مع الفريق كبديل في المباراة التي خسرها أياكس أمام أدو دين هاج ببطولة الدوري الهولندي.