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أكرم توفيق يبدي رغبته في العودة للأهلي ولكن هذا السبب يقلقه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تلقى أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف الجونة، عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي.




جاء ذلك حسب ما أوضحت تقارير صحفية والتي ذكرت أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالنادي الأهلي تفاجئت بوجود اتصالات من بعض أندية الدوري السعودي لشراء اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة وتحديد القيمة المالية لبيعه.


وقامت اللجنة بالرد على هذه الاتصالات بالرفض القاطع، بالتشاور مع السويسري رحيل أكرم توفيق.


أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي معار إلى صفوف الجونة حتى نهاية الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما قامت لجنة التخطيط بتكليف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بمتابعة الملف ومعرفة رغبة اللاعب بالعودة إلى الأهلي او رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.


وأجرى سيد عبدالحفيظ عدة اتصالات هاتفية باللاعب خلال الساعات القليلة الماضية للاطمئنان علي برنامجه التدريبي أثناء الحجز الصحي المنزلي، بالإضافة إلى سؤاله عن رغبته في العودة للأهلي بعد موافقة فايلر علي استعادته في الموسم القادم.


وأشار أكرم توفيق في حديثه مع سيد عبدالحفيظ أنه يحلم في العودة للأهلي من جديد وأن رحيله للإعارة رغبة منه في إثبات ذاته واللعب أساسي مع الفريق خلال الفترة المقبلة.


وأكد أنه يخشي من رفض العروض الخارجية والعودة للأهلي ويكون مصيره الدكة في ظل اعتماد المدير الفني علي الثنائي عمرو السولية واليوديانج واقتراب حمدي فتحي ومحمد محمود للعودة للملاعب مما يهدد مشاركته من جديد.

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