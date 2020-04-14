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أبرز المتأذين من إلغاء الدوريات العربية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:30 ص
ارشيفية
ارشيفية
أميرة فطيم
يسيطر الغموض على مصير الدوريات العربية في عالم كرة القدم، وذلك بعد تأجيل أغلب الأحداث الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يضع مصير لقب البطولات المحلية أمام عدة سيناريوهات، مع إحتمالية إلغاء الموسم الحالي دون تحديد هوية البطل.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز المتأذين من إلغاء الدوريات العربية:-



الدوري السعودي.. الهلال الخاسر الأكبر

يعد سيناريو إنهاء بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين دون دون تحديد بطل للبطولة هو السيناريو الأسوأ للهلال، والذي يحقق نتائج مبهرة منذ بداية الموسم الحالي، حيث ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وسجل 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي أقرب منافسيه النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.


وسيعود قرار إلغاء الدوري بالضرر على الهلال أكثر من أي فريق أخر؛ خاصة أنه خسر لقب الموسم الماضي 2018- 2019، لصالح غريمه التقليدي النصر الذي توج باللقب برصيد 70 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن الزعيم.



الدوري المغربي.. الفتح وطموحات التتويج الثاني

يسيطر اتجاه قوى الاتحاد لإلغاء البطولة المحلية بالمغرب للموسم الحالي 2019- 2020، في ظل استحالة إجراء أكثر من 10 جولات في وقت لاحق.


وتهدد احتمالية إلغاء الدوري أحلام فريق الفتح، الذي يسعى لكسر النحس والتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، منذ موسم 2016- 2017.


ويعد الفتح ظاهرة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني لجدول ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب والمتصدر فريق الوداد البيضاوي.


الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي مهدد بفقدان اللقب

سيكون فريق شباب الأهلي هو الخاسر الوحيد، في حال إلغاء الموسم الرياضي، دون أن يحصد أي فريق للقب دوري الخليج العربي، حيث يتصدر فريق شباب الأهلي ترتيب فرق البطولة المحلية برصيد 43 نقطة، بفارق ست نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.


الدوري السوداني.. المتصدر يواجه السيناريو الأسوأ

سيقضي قرار إلغاء الموسم الحالى من الدوري السوداني على أحرام فريق الهلال أم درمان الذي اقترب من التتويج باللقب، باحتلاله صدارة جدول ترتيب الفرق برصيد 51 نقطة، بعد مرور 22 جولة، وبفارق 3 نقاط عن فريق المريخ.

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