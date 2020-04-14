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هارفي وينستين يواجه اتهاما ثالثا بالاعتداء الجنسي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:52 ص
بوابة الفجر
واجه المنتج السينمائي الأمريكي، هارفي وينستين، اتهاما ثالثا بالاعتداء الجنسي في مدينة لوس أنجلوس، يوم الجمعة.

وقال المدعون في لوس أنجلوس إنهم بدأوا في إجراءات طلب تسليم وينستين من مدينة نيويورك، حيث يقضي عقوبة السجن بتهمة الاغتصاب.

وكان هارفي وينستين أعلن عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد خلال سجنه في نيويورك، ولكنه أعلن عن تعافيه وخلو من أعراض (كوفيد-19)، الأسبوع الماضي.
وأدين هارفي واينستين بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في شهر فبراير/ شباط، وحكم عليه بالسجن 23 عاما، وقد تعهد محاموه بالاستئناف ضد إدانته.

وأدين هارفي واينستين بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى ضد مساعدة الإنتاج ميريام هالي في عام 2006، واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.

وكان هارفي وينستين أحد أقوى منتجي هوليوود، وأنتج العديد من الأفلام الشهيرة، منها الحائز على جائزة أوسكار "Shakespeare in Love"  و"Pulp Fiction" و"The English Patient" و"Gangs of New York".

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