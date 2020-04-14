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زيدان يستهدف التعاقد مع صفقة نارية في الصيف

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يستهدف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ويرى زيدان أن من الضروري ضم لاعب خط وسط قوي ليكون بجانب البرازيلي كاسيميرو، خاصة بعد تأثر الفريق أثناء غيابه هذا الموسم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الآس"، إن ريال مدريد يُريد لاعب يكون بديل لـ كاسيميرو، وكانتي أحد الخيارات المُفضلة بجانب كامافانجا وسوماري.

ولكن أبلغ مدرب ريال مدريد الإدارة بأن كانتي هو الخيار الامثل وان الفريق يحتاج للاعب بصفات الفرنسي في السنوات القادمة.

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