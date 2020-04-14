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مفاجأة كبرى.. مانويل نوير يقترب من الانتقال إلى البريميرليج

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
أصبح الحارس الألماني مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ قريب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد عدم التوصل مع إدارة النادي لاتفاق لتجديد عقده.

وينتهي عقد مانويل نوير مع فريق بايرن خلال صيف موسم 2021 المقبل

ووفقا لتقارير ألمانية حسب كيكر، إن مانويل نوير بين مانشستر سيتي وتشيلسي، إذا لم يوقع على عقد جديد مع البايرن، حيث يريد الحارس الألماني عقد لـ5 سنوات مع راتب 20 مليون يورو ولم يتفق بعد مع إدارة ميونخ.

وتواصل نوير مع مدرب السيتي جوارديولا، حيث أن بيب مُعجب جدًا به، ولكن تشيلسي خيار آخر إذا لم يوقع على عقد جديد.

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