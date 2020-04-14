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ماتا يكشف مفاجأة ويصدم جماهير مانشستر يونايتد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:37 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف اللاعب الإسباني المخضرم خوان ماتا لاعب فريق مانشستر يونايتد الحالي عن مفاجأة بشأن أفضل لاعب قد رافقه عبر مسيرته الكروية.

وقال ‏خوان ماتا في تصريحات صحفية : "إيدين هازارد بالطبع، حيث كان أفضل لاعب في البريميرليج، وكنت أحب اللعب مع وضد إيدين".

وأضاف : "بالنسبة لي لعدة سنوات كان هو الأفضل في إنجلترا، وكان بإمكانه فعل أي شيء في المباريات والفوز بمفرده، وعندما كنت أتدرب معه كنت أعرف مدى جودته".

يذكر أن خوان ماتا قد لعب بصفوف نادي تشيلسي لمدة ثلاث سنوات من صيف 2011 حتى يناير 2014.

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