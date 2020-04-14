اليابان تسجل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت وزارة الصحة اليابانية إنه تم تسجيل 311 إصابة جديدة وسبع وفيات ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد يوم الاثنين، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



حتى نهاية يوم أمس، حددت اليابان 8.357 مريضًا بالفيروس التاجي، بما في ذلك 712 من سفينة الرحلات "دايموند برينسز".



وقتل ما لا يقل عن 121 شخصا، كان 12 منهم على متن السفينة



وقد أكدت وزارة الصحة اليابانية 530 حالة إصابة جديدة بالفيروس الجديد، وأربعة وفيات يوم الاحد. وحتى يوم الاثنين، تم الإبلاغ عن 7967 حالة على الأقل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 712 إصابة من سفينة دياموند برينسيس كروز، وفقًا لوزارة الصحة. كما يشمل عدد القتلى 12 حالة وفاة مرتبطة بالسفينة.



جاء الارتفاع الأخير في الحالات مع دخول أجزاء كبيرة من اليابان في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في ظل حالة الطوارئ وسجلت طوكيو أعلى قفزة في يوم واحد في الحالات يوم السبت، مع 197 إصابة.



في الأسبوع الماضي، حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية من أن اليابان قد تحتاج إلى اتخاذ تدابير أقوى لاحتواء الفيروس في المناطق التي لا يمكن تعقبها، وفقًا لما ذكرته محطة البث العامة في اليابان، NHK.



وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إن اليابان ستضطر إلى زيادة الاختبارات والعزلة للحفاظ على انخفاض معدلات الإصابة، حسبما أفادت NHK.

