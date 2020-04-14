ياسر جلال: مسلسل "الفتوة" مفاجأة رمضان 2020





قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل "الفتوة" الذي يلعب بطولته في سباق رمضان 2020 تقع أحداثه قبل 100 عام في حي الجمالية، والشخصية التي يقدمها مختلفة تماما عن الأعمال التي قدمتها في المواسم الرمضانية الماضية.





وأكد في تصريحات صحفية، أن المسلسل هو مفاجأة السباق الرمضاني المرتقب، حيث يجمع أكثر من قالب درامي، وليس أكشن فقط طبعا.





وشدد على أنه يرفض تصنيف أعماله أصلًا بأنها أكشن، موضحًا أنه يقدم عدة محاور بالعمل، مثل الرومانسي والكوميدي والاجتماعي والأكشن، وهذا في كل أعماله بلا استثناء.



