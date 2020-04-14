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الهند ستمدد إغلاقها على الصعيد الوطني حتى 3 مايو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب متلفز بث يوم الثلاثاء، إن ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان تمدد فترة إغلاقها على مستوى البلاد حتى 3 مايو لمنع انتشار Covid-19، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وأضاف: "لم تنتظر الهند تصعيد المشكلة. بدلًا من ذلك، بمجرد ظهور المشكلة، حاولنا إيقافها عن طريق اتخاذ قرارات سريعة. لا أستطيع أن أتخيل ما كان يمكن أن يكون عليه الوضع لو لم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات السريعة".

كما نصح مودي الناس بالحذر من النقاط الساخنة الجديدة للفيروس التي يمكن أن تظهر في جميع أنحاء البلاد.

وتابع قائلا "يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن النقاط الساخنة. علينا أن نراقب عن كثب الأماكن التي من المتوقع أن تصبح نقاط ساخنة ".

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