وزير الصحة الأمريكي يناقش أزمة "كورونا" مع نظيره الكوري الجنوبي

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ناقش وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اليكس عازار هاتفيا يوم الاثنين مع وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونج هوو، استجابة كوريا الجنوبية للفيروس، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.



وقد أشاد الكثيرون بكوريا الجنوبية لاستجابتها للوباء، وتحديدًا قرارها بإجراء اختبارات واسعة النطاق وتتبع الاتصال الشامل.



وقالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية "أوضح الوزير بارك أن الكشف المبكر عن العدوى ووقفها أمر مهم بالنظر إلى الطبيعة المعدية المبكرة للغاية لفيروس التاجي وأن طريقة اختبار PT-PCR ضرورية وهي دقيقة وموثوقة."



وقالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية إن كوريا الجنوبية تزود الولايات المتحدة بـ 750.000 اختبار لفيروس كورونا.

