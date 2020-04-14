Advertisements

وزير الصحة الأمريكي يناقش أزمة "كورونا" مع نظيره الكوري الجنوبي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:06 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
ناقش وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اليكس عازار هاتفيا يوم الاثنين مع وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نيونج هوو، استجابة كوريا الجنوبية للفيروس، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.

وقد أشاد الكثيرون بكوريا الجنوبية لاستجابتها للوباء، وتحديدًا قرارها بإجراء اختبارات واسعة النطاق وتتبع الاتصال الشامل.

وقالت وزارة الصحة الكورية الجنوبية "أوضح الوزير بارك أن الكشف المبكر عن العدوى ووقفها أمر مهم بالنظر إلى الطبيعة المعدية المبكرة للغاية لفيروس التاجي وأن طريقة اختبار PT-PCR ضرورية وهي دقيقة وموثوقة."

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية إن كوريا الجنوبية تزود الولايات المتحدة بـ 750.000 اختبار لفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في كوريا الجنوبية كورونا في امريكا الفيروس كورونا

أخبار تهمك

شوبير يكشف موقف الأهلي من النجوم المعارين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 17 ساعة

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

مفتي الجمهورية يجيب عن حكم الصلاة في صفوف متباعدة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تقوم بإجلاء مواطنيها من سفينة سياحية في اليابان

مخاوف من فيروس كورونا تسيطر على كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تؤكد أول حالة وفاة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تبلغ عن 142 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 100 شخص

كوريا الجنوبية تطلق اختبار فيروس كورونا الشامل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

05:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي