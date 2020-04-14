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7 لاعبين مرشحون لخلافة أحمد فتحي في الأهلي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:17 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
محمد الصو
أعلن بيراميدز سبورت، مؤخرًا التعاقد مع أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر مع بداية الموسم الجديد.

وقرر فتحي الرحيل عن صفوف المارد الأحمر مع نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده ورفض التجديد، بسبب بعض الخلافات المادية ورغبته في تأمين مستقبله.

وارتبط النادي الأهلي، مؤخرًا بعدة أسماء للحصول على توقيعها، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى وتعويض رحيل الجوكر.

ويفاضل الأهلي، بين 7 لاعبين دفعة واحدة، لاختيار أحدهم والحصول على توقيعه وتلبية رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالانتقالات الصيفية.

ويأتي على رأس المرشحين، التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، ورجب بكار لاعب بيراميدز سبورت، بالإضافة الى وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي.

كما يتواجد ضمن الترشيحات كل من علي فوزي ظهير إنبي، وكريم العراقي ظهير أيسر المصري البورسعيدي، وحسين بن عيادة لاعب إتحاد قسنطينة وعمر جابر لاعب بيراميدز، إلا أن الأخير الأقل حظًا في ارتداء القميص الأحمر.

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الكلمات المفتاحية

لاعب زمالك رياضة الفنى اخبار الرياضة احمد فتحي

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