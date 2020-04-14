كوريا الشمالية تطلق عدة قذائف صاروخية باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، عدة قذائف، يعتقد أنها صواريخ كروز، باتجاه بحر اليابان، وحلقت أكثر من 150 كيلومترا، ووفقًا لوكالة "يونهاب".

وقالت لجنة مشتركة من رؤساء أركان كوريا الجنوبية، إن في ضوء احتمال قيام كوريا الشمالية بمزيد من العمليات العسكرية، يراقب الجيش ويحافظ على الجهوزية، والآن تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية بالتحقيق أكثر في المعلومات المتاحة.

وأشارت لجنة مشتركة من رؤساء أركان كوريا الجنوبية، إلى أن الصواريخ قد حلقت أكثر من 150 كيلومترا.

وأكدت الوكالة الكورية الجنوبية، أن القذائف التي أطلقت هذه المرة هي بالفعل صواريخ كروز، فسيكون هذا أول اختبار لمثل هذه القذائف لجمهورية كوريا الديمقراطية منذ يونيو حزيران 2017. حينها حلقت على بعد نحو 200 كيلومتر على أعلى ارتفاع طيران يبلغ كيلومترين.

ويذكر أن هذه هي عملية الإطلاق الخامسة منذ بداية عام 2020. أجرى الجيش الكوري الشمالي آخر تجارب إطلاق صواريخ في 28 مارس.

وقد رصدت لجنة رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية إطلاق صاروخين قصيري المدى من منطقة ونسان في اتجاه بحر اليابان، حيث حلقا مسافة 230 كيلومترا. في اليوم التالي، أعلنت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية عن اختبار منصة إطلاق لاختبار خصائصها الاستراتيجية والتقنية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.