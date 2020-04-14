إسرائيل: عدد مرضى كورونا بلغ 11868 بينهم 117 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد مرضى كورونا بلغ 11868 بينهم 117 وفاة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الصحية في إسرائيل، قد سجلت في وقت سابق، 4 حالات وفاة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 107.

ويذكر أن الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي دورون (79 عاما)، توفى أمس الاثنين بفيروس كورونا، بعدما نقل إلى مشفى "شعاري تسيدق" منذ نحو 3 أسابيع، قبل أن تتراجع حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ويطرأ عليها تدهور خطير في الساعات الأخيرة

كما أعلنت السلطات الصحة الإسرائيلية، مساء أمس، ارتفاع عدد مصابي الفيروس إلى 11,868.

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.