عمان تعلن تخفيض انتاج الخام 200 ألف برميل يوميا

أعلنت وزارة النفط في سلطنة عمان إن السلطنة طلبت من شركاتها المنتجة للنفط خفض انتاج الخام 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو تماشيا مع اتفاق أوبك+ لخفض انتاج الخام. وأضافت أن عمان ستبلغ زبائنها بذلك.





كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+ قد اتفقت يوم الأحد على خفض الانتاج من أجل زيادة أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا، في اتفاق غير مسبوق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط بما في ذلك الولايات المتحدة، للحد من الانتاج العالمي بنحو 20 في المئة.







