Advertisements

نجوم مسلسل Friends يجرون جلسات عمل لعودة المسلسل "أون لاين"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


علمت صحيفة زا صن البريطانية وفقا لمصادر مقربة من فريق عمل مسلسل فريندز، أن نجوم المسلسل يجرون حاليا عدة جلسات عمل عبر الإنترنت، استعدادا للعودة الخاصة للمسلسل.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي أفاد بأن نجوم المسلسل جينفر أنستون وديفيد شويمر وليزا كودرو ومات لي بلون وغيرهم، يجرون حاليا جلسات عمل لكتابة الحلقة الخاصة من المسلسل أون لاين.

وكان قد أعلن عن تأجيل عودة مسلسل فريندز من جديد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما هو الحال لدى العديد من أعمال هوليوود التي تم تأجيل تصويرها.

بالإضافة لتأجيل طرح العديد من أفلام السينما الجديدة، وذلك لنهاية عام 2020 الجاري، على أمل طرحها بصالات العرض حين نهاية أزمة تفشي الفيروس.

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة.. وتوجه نصائح للمواطنين

منذ ساعة و 14 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. صندوق النقد الدولي يخفف أعباء الدين عن 25 دولة بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجمه مقابل 60 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر رحيل "جيرالدو" بمليون دولار

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 ص

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

08:05 ص

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

04:46 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي