نجوم مسلسل Friends يجرون جلسات عمل لعودة المسلسل "أون لاين"



وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي أفاد بأن نجوم المسلسل جينفر أنستون وديفيد شويمر وليزا كودرو ومات لي بلون وغيرهم، يجرون حاليا جلسات عمل لكتابة الحلقة الخاصة من المسلسل أون لاين.



وكان قد أعلن عن تأجيل عودة مسلسل فريندز من جديد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما هو الحال لدى العديد من أعمال هوليوود التي تم تأجيل تصويرها.



بالإضافة لتأجيل طرح العديد من أفلام السينما الجديدة، وذلك لنهاية عام 2020 الجاري، على أمل طرحها بصالات العرض حين نهاية أزمة تفشي الفيروس.



علمت صحيفة زا صن البريطانية وفقا لمصادر مقربة من فريق عمل مسلسل فريندز، أن نجوم المسلسل يجرون حاليا عدة جلسات عمل عبر الإنترنت، استعدادا للعودة الخاصة للمسلسل.