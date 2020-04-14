نجمة بريطانية كبيرة تعارض تجسيد إمرأة لشخصية جيمس بوند



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن شو، عرفت بدورها المميزة، في المسلسل الدرامي الشهير Killing Eve، كما عرفت بدورها في أفلام هاري بوتر.



وقالت فيونا، أن ما يتردد حول مقترحات بأن يتولى مهمة تجسيد شخصية العميل 007 إمرأة بالمستقبل، أمر غير منطقي، وأن جيمس بوند يجب أن يبقى جيمس بوند كما عاهده العالم.



وسبق للعديد من النجوم الكبار عبروا عن رفضهم لفكرة أن يجسد شخصية جيمس بوند بالمستقبل، سيدة كبديلة للنجم الكبير داينال كريج.



علقت النجمة البريطانية القديرة فيونا شو، على ما تردد حول مقترحات بأن يصبح جيمس بوند إمرأة في الأجزاء المستقبلية من أفلام جيمس بوند.