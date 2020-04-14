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هالاند يتخلى عن اللعب لريال مدريد ويختار وجهة جديدة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:43 ص
هالاند
هالاند
وكالات

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند رفض الانتقال إلى نادي ريال مدريد للعب في الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كان هالاند على مقربة من الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، لكن انتهى به المطاف للانتقال إلى دورتموند، ورغم أنه سعيداً في "البوندسليغا"، لكنه لم يخفِ اهتمامه بـ"البريميرليج".

 

وارتبط هالاند بشكل وثيق بالوصول إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، ورغم ذلك يبدو أن المهاجم النرويجي الشاب لديه رغبة آخرى.

 

ووفقاً لمعلومات صحيفة بيلد الألمانية، يرغب إيرلينج في البقاء مع دورتموند في الوقت الحالي، حيث يمتد عقده في ملعب سيجنال إيدونا بارك حتى عام 2024.

 

ولكن المهاجم النرويجي أبلغ حاشيته أنه يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على المدى المتوسط، والاندماج في المستقبل مع فريق إنجليزي كبير، وهكذا يمكن أن ينضم إلى البطولة التي لعب فيها والده بين 1994 و2003.

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هالاند نادي ريال مدريد ريال مدريد بوروسيا دورتموند

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