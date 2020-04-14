"الصخرة" يكشف عن مفاجأة بخصوص فيلم توم كروز "جاك ريتشر"



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن دوين جونسون أجاب على سؤال أحد المتابعين عن ما إن كانت هناك أدوار سينمائية هامة ندم على عدم تجسيدها من قبل.



وكانت الإجابة هي فيلم جاك ريتشار، الذي عرف به النجم الكبير توم كروز، وجسد شخصيته في جزئين سابقين حققا نجاحا كبيرا بشباك التذاكر.



كما عبر جونسون عن سعادته بأن ذهب الدور في النهاية للنجم الكبير توم كروز، الذي قام بتجسيده بطريقة رائعة، ما كان ليرتقي لها جونسون نفسه.



خلال بث عبر قناته الرسمية على موقع أنستجرام، اجاب خلاله عن عدة اسألئه وجهها له متابعيه، كشف النجم الكبير دوين جونسون عن مفاجأة للمرة الأولى بخصوص فيلم النجم توم كروز، جاك ريتشر.