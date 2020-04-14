تابسي بانو تحتفل بذكر طرح "Naam Shabana"



ونقل موقع "إنديا توداي" الهندي الناطق بالإنجليزية، منشور لتابسي عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، الحقته بصورة ظهرت خلالها مع ابطال الفيلم خلال احتفالهم بذكرى طرحه.



وشاركت تابسي في بطولة هذا الفيلم كل من النجم أكشاي كومار، وأنوبام والنجم مانوج، وداني، وعلقت على الصورة، أنها كانت خلال الاختفال بعيد ميلاد النجم "أنكوم".



وكان الظهور الأول للنجم تابسي بانو في بوليوود خلال فيلم Chashme Baddoor عام 2013، ومن بعده في فيلم Baby عام 2015.



احتفلت النجمة الشابة تابسي بانو بذكر طرح فيلم Naam Shabana، الذي كان بوابتها للشهرة ببوليوود، والذي طرح بصالات العرض في عام 2017 الماضي.