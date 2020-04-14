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خطوة جديدة تقرب عودة فريق "وان دايركشن"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

كان قد أعلن النجم الشاب ليام بين عن قرب عودة فريقه الغنائي وان دايركشن من جديد بعد غياب داب لأربعة سنوات بعد تفرق أعضاء الفريق في 2016.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن ليام بين سبق له أن أعلن عن عودة الفريق للاحتفال بمرو 10 سنوات على تأسيس الفريق، وذلك في حوار له مع صحيفة "ميرور".

وقالت الصحيفة أنه قد لوحظ أن عاد أعضاء الفريق لمتابعة عضو الفريق الشاب زين مالك، الذي كان أول من انشق عن أعضاء الفريق الآخرين.

ورصد متتبعي أخبار الفريق الغنائي، أن أعضائه الأربعة الأخرين عادوا لمتابعة زين مالك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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