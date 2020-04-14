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"روبين هود" مشروع جديد تخطط له ديزني ضمن أعمالها السينمائية الحية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


أعلنت شركة ديزني عن نيتها لتحويل فيلم رسوم متحركة آخر من أفلامها الكلاسيكية المميزة، وهو فيلم "روبين هود" لتحوله لنسهة سينمائية حية بممثلين حقيقيين.

وذلك حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي أفادت بأن الفليم سينضم لقائمة أفلام ديزني التي تم طرحها بنسخة سينمائية حية مثل أفلام علاء الدين ومولان والأسد الملك.

وقاتل الصحيفة البريطانية أنه بمجرد طرح الفيلم، سيتم عرضه للبث إلكترونيا عبر منصة البث الإلكتروني التابعة لديزني، شبكة ديزني بلص.

وحتى الآن لم تستقر ديزني على قائمة الممثلين الذين سيجسدون الشخصيات، على الرغم من انه سبق وأن تم طرح نسخة سينمائية حية من فيلم روبين هود كان من بطولة النجم تارون ايجرتون.

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