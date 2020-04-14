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الزمالك يغري نجمه خوفا من المنافسين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:56 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
أغلق مسؤولو نادي الزمالك، ملف رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، أمام الأندية الراغبة في الحصول على توقيعه بالصيف المقبل.

ونجح مسؤولو القلعة البيضاء، في الحصول على توقيع طارق حامد وتجديد عقوده لمدة أطول، وضمان بقائه حتى الاعتزال.

وشمل عرض التجديد حصول اللاعب على مبلغ 14 مليون جنيه مصري بالموسم الواحد، ليصبح أعلى أجر داخل صفوف فريقه.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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