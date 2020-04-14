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صندوق النقد الدولي يوافق على خطة لتخفيف الديون عن 25 دولة تكافح كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت كريستينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إن صندوق النقد الدولي سيقدم تخفيفًا فوريًا لديون 25 دولة عضوًا طلبت مساعدة مالية في تعاملها مع جائحة الفيروس الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

والبلدان التي تتلقى المنح هي من بين "أفقر أعضاء الصندوق وأكثرهم ضعفا".

هم: أفغانستان، بنين، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موزمبيق، نيبال، النيجر، رواندا، سان تومي وبرينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتوغو واليمن.

وقالت جورجييفا إن الأموال ستستخدم "لتغطية التزامات ديون صندوق النقد الدولي لمرحلة أولية على مدى الأشهر الستة المقبلة وستساعدهم على توجيه المزيد من مواردهم المالية الشحيحة نحو جهود الطوارئ الحيوية الطبية وجهود الإغاثة الأخرى".

يمكن لصندوق النقد الدولي المسؤول عن الأموال أن يقدم 500 مليون دولار ل "تخفيف خدمة الدين على أساس المنح". وحثت جورجييفا في بيانها الجهات المانحة على "مساعدتنا في تجديد موارد الصندوق وتعزيز قدرتنا على تقديم المزيد من خدمات تخفيف الديون لمدة عامين كاملين إلى الدول الأعضاء الأكثر فقرًا".

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