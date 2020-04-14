أبرزها "حراس المجرة".. أفلام ستطرح بموعدها بالرغم من أزمة كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن أبرز هذه الأفلام هي كل من الجزء الثالث من فيلم "حراس المجرة"، ضمن عالم مارفل السينمائي، وأيضا فيلم عصبة الانتحاريين في جزئه الثاني ضمن عالم DC السينمائي.



وذلك وفقا لتغريدات لمخرج الفيلمين، المخرج جيمس جن، الذي رد على تساؤلات متابعيه عبر موقع التغريدات تويتر، مؤكدا على أنه لا توجد نية لتغيير مواعيد طرح الفيلمين.



وذكر جن على أنه إذا ما حدث اي تغيير، لن يكون بسبب كورونا في الوقت الحالي، ولكن قد يرجع ذلك لاسباب فنية تتعلق بالإنتاج.



في ظل تأجيل تصوير وطرح العشرات من الأفلام السينمائية منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مازال هناك أفلام محتفظة بمواعيد طرحها بصالات العرض رغم ذلك.