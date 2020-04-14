ميك جاجر يشجع متابعيه على العمل من المنزل بصورة جديدة له



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهر بها المغني الرئيسي لفرقة رولينج ستونز، وهو يجري بروفات على عدد من أغانيه برفقة جيتاره من المنزل.



ووجه ميك من الصورة الجديدة رسالة لمتابعيه يشجعهم من خلالها على البقاء بالمنزل، حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.



وسبق ميك جاجر في اتباع هذا التوجه العديد من نجوم ونجمات السينما بهوليوود كان من ضمنهم ماثيو ماكونهي وهيو جاكمان.



قام أسطورة موسيقى الروك البريطاني ميك جاجر بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، يشجع من خلالها متابعيه على العمل من المنزل.