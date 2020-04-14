الأهلي يقرر رحيل "جيرالدو" بمليون دولار

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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وطالب مجلس الإدارة، أمير توفيق مدير التعاقدات بتسويق الأنجولي جيرالدو دا كوستا صانع ألعاب الفريق، مع نهاية الموسم الجاري، لعدم حاجة المدير الفني إلى خدماته.



وحددت القلعة الحمراء مبلغ مليون دولار، من أجل التخلي عن اللاعب مع بداية الموسم الجديد، مع إمكانية خروجه الإعارة لمدة عام.



وتلقى جيرالدو، بعض العروض الخليجية بجانب عرضين من الدوري البرازيلي، والذي يفضل اللاعب الانتقال إلى منافساته في حال خروجه من القلعة الحمراء