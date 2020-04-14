الغواصة S43 تغادر ألمانيا إلى مصر

أكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، أن الغواصة (S43) تغادر دولة ألمانيا فى اتجاه جمهورية مصر العربية تمهيدًا لانضمامها للقوات البحرية المصرية.





وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الغواصة (S43)

غادرت ألمانيا بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى (20) ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.





وفى سياق متصل تجرى الغواصة (S43) عددًا من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.





وتعد الغواصة (S43 ) بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.



