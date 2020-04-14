Advertisements
الغواصة S43 تغادر ألمانيا إلى مصر
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:06 ص
أكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، أن الغواصة (S43) تغادر دولة ألمانيا فى اتجاه جمهورية مصر العربية تمهيدًا لانضمامها للقوات البحرية المصرية.
وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الغواصة (S43)
غادرت ألمانيا بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى (20) ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.
وفى سياق متصل تجرى الغواصة (S43) عددًا من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.
وتعد الغواصة (S43 ) بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.
اقرأ أيضا.. تحرك جديد من القوات المسلحة لمنع تفشي كورونا
وصدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقفي عبود والمظلات والشوارع الجانبية والكبارى المحيطة بهما، باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر.
كما تم تعقيم وتطهير عدد من الأتوبيسات التابعة لجهاز النقل العام والتي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، في أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية.
وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والأسوار الداخلية والخارجية لكلا الموقفين من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتي تشهد في الحالة الطبيعة تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها.
كما يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة القوات المسلحة؛ على تقديم الدعم الكامل للمواطنين وتطويع إمكاناتها كافة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا