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بسبب الكورونا.. باسم مغنية ضيف شرف في مسلسل "النهاية"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب الفنان اللبناني باسم مغنية، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "النهاية"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل،لافتًا إلى أنه لم يستطيع استكمال مشاهده بسبب فيروس كورونا وتحول ظهوره إلى ضيف شرف،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتب باسم مغنية منشورًا قال فيه :"مسلسل النهاية رمضان ٢٠٢٠، منذ شهرين كنت من أبطال مسلسل النهاية،واليوم أصبحت ضيفًا في هذا المسلسل ولسبب قاهر إسمه كورونا، كورونا التي منعتني إن اكمل تصويري في مصر بعد أن اقفلت المطارات منذ ٣٨ يومًا، أنجزت 30% من دوري،وقد حاول المخرج ياسر سامي أن يؤجل مشاهدي أسبوعًا بعد أسبوع، ولكن بقي الحال على ما هو عليه، الظروف قاهرة، إلى أن حصل تشاور بين الكاتب عمر سمير عاطف، والمخرج، لإيجاد حلول، خاصة أن دوري مفصلي في العمل، وتوصلنا إلى نتيجة مقبولة لن يلاحظها المشاهد".

وتابع باسم قائلًا :"النتيجة أنني تشرفت أن أكون جزءًا من هذا المسلسل الكبير، مسلسل فريد من نوعه في العالم العربي، أقولها بثقة، والمشاهد سيلمس ما أقول، مسلسل أحداثه في المستقبل البعيد".

وأضاف باسم قائلًا :"صعب جدًا أن نتخيل المستقبل كيف تكون الأشياء والناس والخ،هنا تكمن براعة الكاتب عمر سمير عاطف وخيال لا حدود له لصديق العمر المخرج ياسر سامي، برأيي هو أن لولا هذا المخرج لما أنجز هذا المسلسل،أقول ذللك لأني اعرف ياسر جيدًا، لأن المسلسل إستثنائي ويحتاج إلى الكثير من التقنيات التصويرية التي يعرفها جيدًا،شكرًا لشركة سينرجي المتمثلة بالأستاذ تامر مرسي الذين أحاطوني بالحب والإهتمام الكبيرين خلال فترة إقامتي الطويلة في مصر،شكرًا للجندي المجهول زكريا القفص الذي لم يتركني لحظة واحدة من بداية الإتفاق إلى اليوم.


واستكمل باسم قائلًا :"اتمنى للنجم يوسف الشريف أن يكون نجم رمضان لموهبته وتعبه الكبير في هذا المسلسل،في رحلتي هذه أصبح لدي أصدقاء كثر ومنهم يوسف ومدير التصوير المبدع حسام حبيب والستايليست إنجي علاء، التوفيق لكل الكادر الفني في المسلسل" .

يُشار أن مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف،عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ،ناهد السباعي، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من إخراج ياسر سامي،وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف،وإنتاج سينرجي.

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