الري: إطلاق الموجة الـ15 لحماية نهر النيل

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري: إنهم وضعوا خطة استراتيجية لمواجهة التحديات المائية خلال السنوات الماضية، بالتنسيق مع 9 وزارات أخرى.





وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن توفير احتياجاتنا من المياه كان الهدف الرئيسي للخطة، وتعتمد الخطة على عدة محاور أهمها تحسين جودة المياه، وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أنهم عملوا على تغيير طرق الري، وتحويلها لطرق حديثة، منوها بأنه تم تحويل مليون فدان من طرق الري بالغمر إلى طرق حديثة.





ولفت إلى أن إعادة استخدام المياه بعد المعالجة من طرق تنمية موارد المياه.





وأوضح "السباعي"، أنهم أطلقوا الموجة الـ15 من حملة القومية لحماية نهر النيل، حيث تم إزالة نحو 52 ألف حالة تعدي.



