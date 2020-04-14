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"نصيبي وقسمتك" لمصطفى حجاج تتخطى المليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

حققت أغنية "نصيبي وقسمتي" للفنان مصطفى حجاج نجاحًا كبيرًا، حيث بلغت عدد مشاهدتها مليون و62 ألف مشاهدة،والأغنية تم طرحها ضمن أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه".

يُشار أن أغنية"هتزهزه" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هاني محروس.


وفي سياق آخر، طرح مصطفى حجاج 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" وهي من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وطرح أيضًا
"بعدك حياتي تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم،وأغنية أخرى تحمل اسم "جرح بعد جرح" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هاني محروس، و"هتزهزه"،وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، و"بناقصه" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هانى محروس.

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