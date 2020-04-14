الأهلي يتجه لتخفيض رواتب اللاعبين بسبب "كورونا"

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع طارئ اليوم، بحضور جميع أعضاء المجلس، لمناقشة بعض الملفات الهامة.



ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع عبر الكونفراس كول للمرة الثانية، من أجل مناقشة بعض الملفات التي تخص النادي والفريق الأول لكرة القدم، وتحديد موقف النادي من تخفيض الرواتب.



ويأتي عقد الاجتماع عن طريق الكونفراس كول، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وغلق النادي بجميع فروعه الثلاث بناءً على توصية من رئاسة الوزراء.



ويناقش النادي الأهلي، خلال اجتماعه إمكانية تخفيض رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنسبة 25%، خلال فترة توقف نشاط الدوري، بسبب ما أسفر عنه توقف النشاط من أزمات مالية داخل القلعة الحمراء، جراء جائحة كورونا.



وأبلغت إدارة الأهلي، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنقل قرار الإدارة إلى اللاعبين بما فيهم الأجانب الخمسة الموجودين ضمن صفوف الفريق الأحمر.



ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم، بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.