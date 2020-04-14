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يوسف الشريف يعلق على اجتياح برومو "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

نشرت أمس الشركة المنتجة لمسلسل "النهاية"، البرومو الخاص بالعمل، وفور نشره، استطاع أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب الكثير من الجمهور.


وغرد الفنان يوسف الشريف اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة يشكر فيها الله، على ثقة الجمهور به وإعجابهم ببرومو 'النهاية"، معبراً قائلاً "‏الحمدلله حُبّاً..الحمدلله شكراً..الحمدلله رجاءً و طاعةً..الحمدلله دائماً و ابداً، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".



مسلسل النهاية من بطولة النجم المخضرم يوسف الشريف ويعاونه كل من عمرو عبد الجليل ، أحمد وفيق ، سهر الصايغ ، سارة عادل ، محمود الليثي ، ناهد السباعي ، محمد العمروسي، محمد لطفي وهناك العديد من النجوم الأخري التي تشارك في ذلك العمل الذي يعد من أقوي الأعمال وقام العديد من النجوم بترويج الإعلان الرسمي للمسلسل، وشهدت بداية المسلسل صورة لعام ٢١٢٠ ويحكي عن مهندس يحاول التصدي للتكنولوچيا الآي أالتي تسيطر على العالم بعد مرور خمسين عاما من الأن ، ولكن تتغير مجري الأحداث عندما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، المسلسل من إنتاج شركة سينرچي للإنتاج الفني، ملابس إنجي علاء ، وإخراج ياسر سامي.

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