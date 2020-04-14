"يا بخته" أغنية جديدة لـ أحمد سعد

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انتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "يا بخته"، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، ولحن أحمد سعد، وتوزيع موسيقي محمود صبري،وتنتمي للون الموسيقي المقسوم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر "يوتيوب".





وفى سياق آخر،طرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "أزمة وهتعدي"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من ألحانه،وكلمات أحمد إبراهيم.





وعلى صعيد آخر،انتهى أحمد سعد من تسجيل أغنية تتر مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة"،وهي من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضرى.