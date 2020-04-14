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الصحة الكويتية تعلن شفاء 26 حالة من فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:10 ص
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الثلاثاء، شفاء 26 حالة من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 176 حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد سجلت أمس الاثنين، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300.

 

وومن جانبه، توقع وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، حتى أوائل العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية أبريل الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي مايو المقبل، بحسب تقديراته.

 

 وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

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