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أصالة عن أغنية إليسا "هنغني كمان وكمان": مليانة جمال وفرح

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
.نشرت الفنانة أصالة فيديو كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة إليسا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وعلقت على الفيديو قائلة:"فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع.... وكتير حبّيت وأسعدني مشاركة هيفا وهيه... أُغنيه مُتكامله وكمان دوا للرّوح الّلي حزنت بأيّام صعبة... شكراً إليسّا الصادقه دائماً ، بالّلي بتقوليه...والّلي بتغنّيه".


وحاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"روحكم الحلوة وصلت" ، وقال معجب آخر:"أموت وأعشق ضحكتك وصوتك" ، وكتب آخر:"أقسم بالله أنا بحبك أوي".


يشار أن الأغنية من كلمات شادي نور، وتوزيع الهامي دهيمة والحان محمد يحيى.

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