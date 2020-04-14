الطالع الفلكي الثّلاثَاء 14/4/2020..الحَقِيقَة الأكِيدَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الثّانية عشرة و56 دقيقة بعد مُنتصف الليلة ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى التّاسعة و37 دقيقة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى العاشرة و27 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 6 برمودة قبطى ، 14 نيسان رُومى، 21 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -زمان كان ألبَكْ زَىّ الحديد ، دِلْوَأتِى بَئِيتْ حريص وخايف ، بأه عندك اللى تخاف عليه.(نور الشريف من فيلم أصدقاء الشيطان-1988)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعورعام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ،تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*(الشمس فى الحَمَلْ تربيع بلوتُو فى الجدى -غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

الشمس تربيع بلوتُو نصف محبّة أونصف عداوة وبينهما 90 درجة لاغير، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الواحدة و 6 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





مخاوف وقلق وتوتّر/بلوتُو بسبب ماقد نعتقد أنه ملكنا/الشمس وعلى وشك خسارته ، هذا (قد) يعنى خطيبة مُستاءة أو زوجة تطلب الطلاق ، تهديد من المدير بفصلك عن وظيفتك ، نية الوالد لحرمان إبن من نصيب مالى ، وقتها تلقائياً نقوم بالتحرك المُضاد للدفاع عمّا نعتقد أنه ملكنا/ذواتنا/الشمس بكل تشبّث ، لكن نصيحة هذا التربيع أن تسير مع التيّار دون عناد ، فالتعامل بمرونة مع الخطيبة أو الزوجة يعنى إعطاؤها الحريّة لتختار فإن واصلت علاقتها فهى لك للأبد وإلا فلا ،وللوالد فإن منع فهى أمواله وله حريّته ولم تُكتب لك من رزقك، وفى الوظيفة فمن يصلون للمناصب الإدارية العليا عادةً لايصلون لها بسبب المُنافسة وتشتيت تركيزهم على معارك جانبيّة لكن عن طريق التركيز على تنمية مهاراتهم العلمية والمهنيّة ، هذا لايعنى أن تتغافل عن تأمين نفسك من غدر لئيم لكن مع تركيزك على لقمة عيْشِكْ وتنمية مهاراتك.





من وجهة نظر إيجابيّة فهذا التربيع يتسبب فى تفكير فلسفى للحياة يجعلنا أكثر إتزاناً وحكمة فى تعاملنا مع المُمتلكات والأحباء (كل لحظة سعادة بتعشيها معايا أومع نَفْسِكْ جوّاها خط رمادى عمله الخوف والتفكير فِنْهَاية العمر/محمود ياسين من فيلم أين عقلى)هكذا لخّصت عبارة محمود ياسين هذا التربيع فمعرفتنا بالحقيقة الأكيدة أننا سنترك كل مُمتلكاتنا/الشمس يوماً ما يجعلنا أكثر تعقلاً واتزاناً/بلوتو فى التعامل مع المادة والعاطفة ،بذلك تنخفض وتيرة التكالب الشديد بين الناس على ما سيتركونه مُرغمين يوماً مَا.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.

برج الثور: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول إن أمكنك ، النّاس لبعضها.





برج الجوزاء: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لا تقبلها لكن لا تهملها ، لاتستخف بآراء الآخرين ، لاخاب من إستشار.

برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: عصبيّة الحبيب إن حدثت لايجب أن تواجهها بعصبيّة فى مُقابلها، انتظر حتى تهدأ النفوس ثم صَفّ الخلاف بهدوء دون تدخل أطراف أخرى.

برج العذراء : مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الميزان: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: فى كل مرة تقوم باستشارة من هم أكبر منك عمراً وأكثر خبرة تتعلم درساً جديداً، وتتأكد من المَثَل بأنّ أكبر مِنّك بيوم يعرف عنّك بِسَنَة.





برج الجدى: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولاتجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ أمام أفراد أسرتك، أو والديْك.



