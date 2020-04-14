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أصالة عن "مش قد الهوى" لـ شيرين: "بتمرجح المشاعر بكل رقة"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة أصالة نصري أغنية للفنانة شرين عبد الوهاب وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" لتعرب من خلالها عن اعجابها بأغنية شيرين الجديدة "مش قد الهوى".
 
وعلقت "أصالة"علي الأغنية قائلة :" بصوتها بترسم القصّه بمنتهى الإحساس، رائعة بتمرجح المشاعر بكلّ رقّه، الله ياشيري الحبيبه، وألّف مبروك للوطن الّذي لاملجأ منّه إلّا إلية "

يذكر أن شيرين قد روجت للأغنية من خلال حسابها الشخصى على ‏موقع "تويتر"، قائلة: "حبايبى أغنيتى الجديدة اللى وعدتكم بيها مش ‏قد الهوى قريب على يوتيوب‎".

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