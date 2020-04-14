البجرمي: القاهرة شهدت أكبر حملة تطهير وتوعية وجولات لوزير الرياضة للانتهاء من الإنشاءات

وجه الدكتور أشرف البجرمى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة كل الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لما يقدمه للرياضة ومراكز الشباب المصرية وشبابها من أوجه الدعم والتطوير والمضى قدمآ بخطى تسابق الزمن فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعاية كافة أبناء مصر ويأتى شبابها والفتاة المصرية وذوى الهمم والقدرات فى المقدمة.

وقال د. البجرمي ان خلال الاسبوع الماضي بدءآ من السبت 4 أبريل وحتى السبت 11 إبريل تمت أكبر عملية تطهير وتعقيم على مستوى الجمهورية؛ بالاضافة الي الرسالات التوعوية للبقاء فى المنزل واتباع كافة الارشادات من خلال نشرات للتوعية.

وقال البجرمي أن المديرية من خلال كافة اداراتها المركزية قامت بتوجيهات لممارسة كافة انواع النشاط بالمنزل فى تجربة فريدة للتواصل عبر كافة مواقع الإدارات الطلائع والشباب والرياضة ويوميات المديرية ووسائل الاعلام.

وكان الوزير قد قام بزيارة عدة مراكز أول أمس للوصول الي ماتم انجازه فيها من مشروعات أول أمس بصحبة البجرمي وجمال المصري مدير ادارة الإعلام وهي مركز شباب أهالينا 2 بمنطقة السلام أول ومركز شباب الهايكستب بمنطقة النزهة والذى يشهد اعمال إنشاءات وتطوير شامل و مركز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات.