الإفتاء: مساعدة الإنسان لأخيه في وقت العسرة أولى من العمرة

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء: إن مبادرة "الصدقة أولى" التي أطلقتها دار الإفتاء تستهدف تصدق من اعتزموا العمرة هذا العام بقيمتها للمتضررين من كورونا.





وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن البحق عن رضا الله يستوجب من الإنسان النظر فيما هو أولى ليحصل الثواب، منوها بأن توجه الإنسان لمساعدة أخيه الإنسان في وقت العسرة أولى من العمرة.





وأضاف أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أن الصدقة عندما تقع وقت الاحتياج لها ثواب كبير عند الله، مؤكدا أن الإنسان عند الله أولا.



